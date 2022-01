Australian Open 2022: Berrettini sfida Monfils per un posto in semifinale. Shapovalov a caccia dell’impresa contro Nadal (Di lunedì 24 gennaio 2022) Proseguono gli Australian Open 2022. Nella giornata di domani si giocheranno le prime partite dei quarti di finale. Scenderanno in campo Matteo Berrettini e tanti altri big del tennis mondiale: lo spettacolo non mancherà. C’è grandissima attesa per Matteo Berrettini, che sfiderà il francese Gael Monfils nell’ultimo match della Rod Laver Arena. L’azzurro arriverà a questo impegno dopo le vittorie contro gli statunitensi Brandon Nakashima e Stefan Kozlov e i bellissimi trionfi contro gli spagnoli Carlos Alcaraz e Pablo Carreno Busta. Dall’altra parte, invece, il francese, che è sembrato finora in grandissima forma, è reduce dai successi in tre set contro l’argentino Federico Coria, il kazako Alexander Bublik, il cileno Christian Garin e ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Proseguono gli. Nella giornata di domani si giocheranno le prime partite dei quarti di finale. Scenderanno in campo Matteoe tanti altri big del tennis mondiale: lo spettacolo non mancherà. C’è grandissima attesa per Matteo, che sfiderà il francese Gaelnell’ultimo match della Rod Laver Arena. L’azzurro arriverà a questo impegno dopo le vittoriegli statunitensi Brandon Nakashima e Stefan Kozlov e i bellissimi trionfigli spagnoli Carlos Alcaraz e Pablo Carreno Busta. Dall’altra parte, invece, il francese, che è sembrato finora in grandissima forma, è reduce dai successi in tre setl’argentino Federico Coria, il kazako Alexander Bublik, il cileno Christian Garin e ...

