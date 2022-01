Aus Open Junior | Pedone si ferma al secondo turno

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Sul cemento di Melbourne è uscita di scena l’ultima azzurrina rimasta in gara nel singolare, eliminata dalla statunitense Hovde, 13esima testa di serie. Restano in corsa nel doppio maschile Ciavarella/Minighini e Gandolfi in coppia con il kazako Batyutenko: nel femminile Ferrara/

Cilic (CRO) (27) - Auger - Aliassime (CAN) (9) - Ottavi uomini - Non prima delle ore 4:00 AUSTRALIAN Jannik Sinner (ITA) (11) - Alex de Minaur () (32) - Ottavi uomini - Non prima delle ore 4:30 SINNER - DE MINAUR, AUSTRALIAN 2022 Si chiude il programma degli ottavi di finale in entrambi i tabelloni: l'altoatesino sfiderà l'idolo di casa De Minaur non prima delle 4:30