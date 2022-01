Apple iPhone 13: schermo viola o rosa, cosa sta succedendo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Moltissimi utenti Apple lamentano schermo viola o rosa e crash su iPhone 13, cosa sta succedendo Negli ultimi giorni moltissimi utenti in tutto il mondo stanno segnalando un grave problema legato allo schermo degli iPhone 13. Pare che lo schermo diventi rosa o viola in maniera del tutto casuale. Alcuni hanno segnalato soluzioni temporanee come il reset del dispositivo, ma con risultati non soddisfacenti. Alcuni utenti che hanno incontrato tale problema hanno riferito che ad alcuni gli è stata garantita una sostituzione del prodotto, ad altri invece no con la motivazione che il problema fosse inerente al software risolvibile tramite un aggiornamento. Ad oggi pare che ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 24 gennaio 2022) Moltissimi utentilamentanoe crash su13,staNegli ultimi giorni moltissimi utenti in tutto il mondo stanno segnalando un grave problema legato allodegli13. Pare che lodiventiin maniera del tutto casuale. Alcuni hanno segnalato soluzioni temporanee come il reset del dispositivo, ma con risultati non soddisfacenti. Alcuni utenti che hanno incontrato tale problema hanno riferito che ad alcuni gli è stata garantita una sostituzione del prodotto, ad altri invece no con la motivazione che il problema fosse inerente al software risolvibile tramite un aggiornamento. Ad oggi pare che ...

Advertising

Vittorino1806 : Secondo 'The Elec', la cinese BOE potrebbe fornire gli schermi OLED LTPO per gli iPhone 15 Pro e Pro Max. #Apple… - PeterPenna : Come condividere la password WiFi da iPhone su un altro device #Apple - vgiorgia18 : Qualcuno che utilizza le cover in pelle Apple su iPhone, mi sa dire se la perdita di colore sui bordi è normale? Mi… - flawsmiles : @catenelmetro questo succede se hanno due iPhone e lo stesso ID apple tipo mia sorella ed io abbiamo lo stesso acco… - lillydessi : Volantino Euronics 'Universo Apple' fino al 9 febbraio: sconti per iPhone 13, Apple Watch SE e MacBook Pro - SmartW… -