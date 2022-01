Alex Belli risponde alle accuse fatte a Mattino 5: ecco chi sta frequentando (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stamattina alla trasmissione Mattino 5, il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha diffuso lo scoop secondo cui Alex Belli starebbe frequentando altre donne, addirittura ci sarebbero dei messaggi incriminanti. Ma il protagonista del Grande Fratello Vip 6 smentisce categoricamente l’accusa e lo fa a modo suo, con un tweet in cui presenta la sua nuova donna: VI PRESENTO CHI sto frequentando… Si chiama BELLA #AlexBelli #loveatfirstsight pic.twitter.com/fvtSvSgFdj — Alex Belli (@AXBproduction) January 24, 2022 Stasera Alex Belli sarà presente come di consueto alla diretta del GF VIP 6 e chissà se parlerà con Delia Duran per comunicarle quanto ha scritto nel suo tweet oppure riserverà altri effetti ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 24 gennaio 2022) Stamattina alla trasmissione5, il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha diffuso lo scoop secondo cuistarebbealtre donne, addirittura ci sarebbero dei messaggi incriminanti. Ma il protagonista del Grande Fratello Vip 6 smentisce categoricamente l’accusa e lo fa a modo suo, con un tweet in cui presenta la sua nuova donna: VI PRESENTO CHI sto… Si chiama BELLA ##loveatfirstsight pic.twitter.com/fvtSvSgFdj —(@AXBproduction) January 24, 2022 Staserasarà presente come di consueto alla diretta del GF VIP 6 e chissà se parlerà con Delia Duran per comunicarle quanto ha scritto nel suo tweet oppure riserverà altri effetti ...

mattino5 : 'Voci sempre più insistenti dicono che Alex Belli abbia già la testa da un'altra parte': il nostro paparazzo ci lan… - pomeriggio5 : 'Ad Alex non piace Soleil, a lui piace apparire e lei è il personaggio più forte in Casa' Siete d'accordo con Kat… - ClaudiaMarchio9 : RT @SolebelliGF: @AXBproduction Da amici miei.... 'Che cos'è il genio? è fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione.'… - safety93s : RT @mrsincoerenza: ?Alex Belli in totale autogestione? Non so, vuoi condurre tu? #gfvip #solex @AXBproduction - tuttopuntotv : Alex Belli risponde alle accuse fatte a Mattino 5: ecco chi sta frequentando #GFVip6 #GFVip #solex #deliaduran… -