Vertice centrosinistra, tavolo di tutti per un nome condiviso (Di domenica 23 gennaio 2022) Per il centro sinistra serve un candidato di alto profilo che rappresenti gli italiani. Nel pomeriggio Salvini incontra capigruppo e governatori della Lega Leggi su ilsole24ore (Di domenica 23 gennaio 2022) Per il centro sinistra serve un candidato di alto profilo che rappresenti gli italiani. Nel pomeriggio Salvini incontra capigruppo e governatori della Lega

Advertising

Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - TgLa7 : #Quirinale: al via il vertice di centrosinistra alla Camera - Agenzia_Ansa : È 'molto probabile' che il centrosinistra vada verso la scheda bianca alla prima votazione. Lo affermano fonti di c… - Miti_Vigliero : RT @lucianoghelfi: #Centrosinistra: nessuno ha numeri, serve condivisione. Domattina nuovo vertice dei leaders, probabile scheda bianca nel… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e Robert… -