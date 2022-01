Torino | dominio e beffa | Raspadori salva il Sassuolo all' ultimo Spezia | vittoria cruciale nello scontro diretto con la Samp

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ildomina il, marovina la festa granata nei minuti finali. Una vera e propriaper Bremer e compagni che non la chiudono dopo la rete di Sanabria e raccolgono solamente un punto (1-1). Sorride Dionisi per il pareggio, nonostante un'insufficiente prova corale per 87 minuti. La prima occasione è sui piedi di Sanabria che non sta assolutamente facendo rimpiangere Belotti: è alto però il colpo di testa del paraguaiano al 13?. Proprio quest', allo scoccare del 16?, aggiusta la mira e mette in porta il meritato 1-0 per la squadra di Juric. Nel finale ilsfrutta l'unica disattenzione della difesa casalinga: ripartenza di Berardi, palla in mezzo pere gol da due passi che fissa lo score sull'1-1 all'88'. Con una rete di ...