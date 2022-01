Stasera in tv, oggi 23 gennaio 2022: La sposa e Avanti un altro pure di sera (Di domenica 23 gennaio 2022) Quali sono i palinsesti televisivi di Stasera in TV? oggi domenica 23 gennaio 2022 abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 23 gennaio 2022 La programmazione della serata di domenica 23 gennaio 2022 è ampia. Su Rai 1 va in onda la seconda puntata della fiction La sposa, con protagonista la bravissima Serena Rossi. Canale 5 propone il quiz show Avanti un altro pure di sera!, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Rai3, invece, offre il programma Che tempo che fa, con al timone Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Se ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 23 gennaio 2022) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?domenica 23abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa23La programmazione dellata di domenica 23è ampia. Su Rai 1 va in onda la seconda puntata della fiction La, con protagonista la bravissima Serena Rossi. Canale 5 propone il quiz showundi!, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Rai3, invece, offre il programma Che tempo che fa, con al timone Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Se ...

Advertising

_PuntoZip_ : Oggi in radio: “Vittoria” per la Giornata della Memoria. Donne che mantengono vivo il ricordo della Shoah - AIexDeI : RT @Paolo78475202: Non lo dico da oggi ma da ottobre Tutti gli interisti che da agosto offendono Dumfries sono pregati di mangiare una mer… - GabZeno : RT @2cognomi: @El3nakimou @GabZeno Ricevuto anch’io stasera…. E chissene… non mi è servito ad un piffero fino ad oggi… ne farò a meno e che… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: “Mi Manda RaiTre”, le rendicontazioni di comuni e province sugli introiti delle multe stradali. Anche l… - marchess88 : Vittoria dell'@inter contro il @VeneziaFC_F e pari di @GenoaCFC e @OfficialSSLazio contro rispettivamente… -