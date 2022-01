Sport in tv oggi (domenica 23 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di domenica 23 gennaio 2022) oggi, sabato 22 gennaio 2022, saranno di scena diversi Sport: il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A e la Coppa d’Africa, il basket con la NBA e la Serie A, il calcio a 5 con gli Europei, il ciclocross con la Coppa del Mondo, il ciclismo con la Classica Comunitat Valenciana e gli Sport invernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, biathlon, sci freestyle, slittino e slittino naturale. Ci saranno inoltre i 4 Continents di pattinaggio artistico, i Mondiali junior / under 23 di bob, gli Europei Open Junior di biathlon e la Coppa del Mondo junior di speed skating. programma Sport IN TV oggi (domenica 23 gennaio) 01.00 Tennis, Australian Open – EuroSport 1, ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022), sabato 222022, saranno di scena diversi: il tennis con gli Australian Open, il calcio con la Serie A e la Coppa d’Africa, il basket con la NBA e la Serie A, il calcio a 5 con gli Europei, il ciclocross con la Coppa del Mondo, il ciclismo con la Classica Comunitat Valenciana e gliinvernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, biathlon, sci freestyle, slittino e slittino naturale. Ci saranno inoltre i 4 Continents di pattinaggio artistico, i Mondiali junior / under 23 di bob, gli Europei Open Junior di biathlon e la Coppa del Mondo junior di speed skating.IN TV23) 01.00 Tennis, Australian Open – Euro1, ...

Advertising

Tg1Rai : La storia di Omid. Una #bambina #afghana che per poter studiare e fare sport si traveste da maschio, con l'aiuto de… - lavocedialba : Volley A2/F: il Puma torna in campo! La Lpm Bam Mondovì oggi (ore 17) impegnata nella delicata trasferta di Martign… - Nazione_Arezzo : Butti e l’Arezzo di oggi 'Ancora gli stessi errori' - sportli26181512 : Australian Open, i risultati di oggi: Nadal ai quarti, Shapovalov elimina Zverev: Rafa Nadal ai quarti degli Austra… - NazioneGrosseto : Il Grifone oggi sfida la Carrarese Maurizi: 'Per noi tappa fondamentale' -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi Chi di Pippo ferisce, di Simone perisce Il primo è stato centravanti del Milan, con un 'killer instinct' cosi' spiccato che a volte in area di rigore mieteva vittime anche solo coi rimpalli; il secondo oggi siede sulla panchina dell'Inter ...

Zona gialla e arancione, domani cambio colore per 6 regioni Leggi anche ZONA BIANCA, GIALLA, ARANCIONE: I CRITERI Ad oggi esistono quattro fasce di rischio, ... Estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra, ...

Sport in tv oggi (domenica 23 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming OA Sport Juventus, riflettori puntati su Cambiaso La Juventus guarda anche al futuro. In attesa di capire cosa farà Dybala e se riuscirà o meno a liberarsi di alcuni giocatori ormai fuori dal progetto (Ramsey), i bianconeri pensano a profili giovani ...

Le prime pagine dei quotidiani sportivi oggi in edicola La redazione di tifocosenza.it propone ai propri lettori le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 23 gennaio 2022. Di seguito le prime di La Gazzetta dello Sport, Corriere ...

Il primo è stato centravanti del Milan, con un 'killer instinct' cosi' spiccato che a volte in area di rigore mieteva vittime anche solo coi rimpalli; il secondosiede sulla panchina dell'Inter ...Leggi anche ZONA BIANCA, GIALLA, ARANCIONE: I CRITERI Adesistono quattro fasce di rischio, ... Estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato al chiuso per piscine, palestre edi squadra, ...La Juventus guarda anche al futuro. In attesa di capire cosa farà Dybala e se riuscirà o meno a liberarsi di alcuni giocatori ormai fuori dal progetto (Ramsey), i bianconeri pensano a profili giovani ...La redazione di tifocosenza.it propone ai propri lettori le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 23 gennaio 2022. Di seguito le prime di La Gazzetta dello Sport, Corriere ...