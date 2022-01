“Sono morti tutti”. Tragedia del sabato sera: 5 ragazzi perdono la vita dopo un frontale con un pullman (Di domenica 23 gennaio 2022) Tragedia atroce a Rezzato, un comune in provincia di Brescia. Qui, dopo un terribile incidente in auto, 5 ragazzi ?tra i 17 e i 23 anni Sono morti. I giovani Sono andati a finire sulla traiettoria di un pullman e per loro non c’è stato nulla da fare. Non era ancora mezzanotte quando a Rezzato, un boato si propaga in tutta la provinciale 45. I cinque giovani Sono morti sul colpo. I loro nomi erano: Dennis Guerra, 20 anni di Sabbio Chiese , El Harram Imad, anche lui ventenne, di Preseglie; Natiq Imad, 20 anni, di Pertica Bassa; Natiq Salà, 22enne di Vestone e Irene Sala, 17 anni. Sul pullman, dell’International Tour Caldana, operatore turistico gardesano, stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine di Rezzato, si ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 gennaio 2022)atroce a Rezzato, un comune in provincia di Brescia. Qui,un terribile incidente in auto, 5?tra i 17 e i 23 anni. I giovaniandati a finire sulla traiettoria di une per loro non c’è stato nulla da fare. Non era ancora mezzanotte quando a Rezzato, un boato si propaga in tutta la provinciale 45. I cinque giovanisul colpo. I loro nomi erano: Dennis Guerra, 20 anni di Sabbio Chiese , El Harram Imad, anche lui ventenne, di Preseglie; Natiq Imad, 20 anni, di Pertica Bassa; Natiq Salà, 22enne di Vestone e Irene Sala, 17 anni. Sul, dell’International Tour Caldana, operatore turistico gardesano, stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine di Rezzato, si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Morti sul lavoro, la strage senza fine. Dopo il diciottenne, morto schiacciato ieri durante uno stage di alternanza… - GuidoDeMartini : ECCO DOMANDE CHE PRESTO DOVRANNO AVERE UNA RISPOSTA: ??QUANTI sono morti per terapie negate o addirittura sbagliate… - borghi_claudio : Un altro che dopo due anni comincia a guardare i dati. Il sospetto di Crisanti sui numeri: '40 morti in terapia in… - mlpedo : RT @L3onard___: Negli ultimi mesi sono morte circa 30 persone al mese nelle terapie intensive. Ma parlano di 400 morti al giorno. È un'eme… - Lorenzo47103171 : @LaVeritaWeb I dati non lo dimostra perche non vogliono mettere in correlazione la miocardite con il vaccino,mentre… -