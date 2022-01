Scuola, col Covid i licei brevi non decollano (Di domenica 23 gennaio 2022) Il progetto è stato lanciato lo scorso 7 dicembre dal ministro Bianchi ma le candidature degli istituti arrivate il 4 gennaio sono state poche. Giannelli (Anp): "Finché dovremo gestire quarantene e tracciamento, non ci sarà né tempo né voglia di occuparsi di altro" Leggi su repubblica (Di domenica 23 gennaio 2022) Il progetto è stato lanciato lo scorso 7 dicembre dal ministro Bianchi ma le candidature degli istituti arrivate il 4 gennaio sono state poche. Giannelli (Anp): "Finché dovremo gestire quarantene e tracciamento, non ci sarà né tempo né voglia di occuparsi di altro"

