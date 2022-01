Roma, paura in una palazzina: armati e incappuciati per girare un video trap (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma- Erano circa una quarantina i ragazzi che ieri incappucciati e con tanto di bastoni, si sono ritrovati per girare un video trap. La scena ha destato non poca preoccupazione, tanto che i residenti comprensibilmente allarmati hanno chiamato il 112. Leggi anche: Roma, non rispetta la normativa anti-covid: chiuso famoso bar Girano un video trap incappucati e armati I fatti sono avvenuti ieri sera in una palazzina in via del Commercio, in zona Ostiense. Il ritrovo- che ha legittimamente allarmato i residenti- aveva tutta l’aria di essere una maxi rissa. A mettere fine all’accaduto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno identificato 18 ragazzi, 13 maggorenni e 5 minorenni. La restante parte del gruppo è invece ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 gennaio 2022)- Erano circa una quarantina i ragazzi che ieri incappucciati e con tanto di bastoni, si sono ritrovati perun. La scena ha destato non poca preoccupazione, tanto che i residenti comprensibilmente allhanno chiamato il 112. Leggi anche:, non rispetta la normativa anti-covid: chiuso famoso bar Girano unincappucati eI fatti sono avvenuti ieri sera in unain via del Commercio, in zona Ostiense. Il ritrovo- che ha legittimamente allarmato i residenti- aveva tutta l’aria di essere una maxi rissa. A mettere fine all’accaduto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno identificato 18 ragazzi, 13 maggorenni e 5 minorenni. La restante parte del gruppo è invece ...

