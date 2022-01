Quirinale, Salvini: “Faremo più nomi e Draghi resti dov'è” (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' stata una domenica di lavoro utile, ho sentito e raccolto proposte, ringrazio Berlusconi per la generosità e la scelta che ha tolto il campo da veti. Sto raccogliendo proposte di profili di assoluto spessore nazionale e internazionale”. Così Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega, a “Che Tempo che Fa” su Rai3 nel punto stampa dopo gli incontri con capigruppo e grandi elettori. Poi ha aggiunto: “Mi dispiace che da Letta arrivino no pregiudiziali. No a Berlusconi e a qualsiasi candidato del centrodestra non è il modo per eleggere il presidente della Repubblica. L'Italia merita che sia eletto il più velocemente possibile. Il centrodestra è maggioranza relativa e ha diritto e dovere di fare proposte. Il no del centrosinistra senza sapere di chi stiamo parlando, cioè di donne e uomini di assoluto spessore, non è accettabile. Sto raccogliendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' stata una domenica di lavoro utile, ho sentito e raccolto proposte, ringrazio Berlusconi per la generosità e la scelta che ha tolto il campo da veti. Sto raccogliendo proposte di profili di assoluto spessore nazionale e internazionale”. Così Matteo, segretario nazionale della Lega, a “Che Tempo che Fa” su Rai3 nel punto stampa dopo gli incontri con capigruppo e grandi elettori. Poi ha aggiunto: “Mi dispiace che da Letta arrivino no pregiudiziali. No a Berlusconi e a qualsiasi candidato del centrodestra non è il modo per eleggere il presidente della Repubblica. L'Italia merita che sia eletto il più velocemente possibile. Il centrodestra è maggioranza relativa e ha diritto e dovere di fare proposte. Il no del centrosinistra senza sapere di chi stiamo parlando, cioè di donne e uomini di assoluto spessore, non è accettabile. Sto raccogliendo ...

