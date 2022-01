Quirinale, Letta punta su Draghi ma restano due incognite: la tenuta del M5s e Casini (Di domenica 23 gennaio 2022) Il segretario del Pd ha allargato il consenso per la candidatura del premier all’interno del suo partito, è riuscito a far cadere i veti di Conte e ha recuperato Renzi al campo del centrosinistra. L’incognita dei franchi tiratori e l’insidia dell’ex presidente della Camera Leggi su ilsole24ore (Di domenica 23 gennaio 2022) Il segretario del Pd ha allargato il consenso per la candidatura del premier all’interno del suo partito, è riuscito a far cadere i veti di Conte e ha recuperato Renzi al campo del centrosinistra. L’incognita dei franchi tiratori e l’insidia dell’ex presidente della Camera

fattoquotidiano : Quirinale, Conte dopo il vertice con Letta e Speranza: “Draghi? Non facciamo proposte e non poniamo veti” - Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - fattoquotidiano : Quirinale, Boccia (Pd): “Nessuno ha il diritto di prelazione”. E sul nuovo patto di legislatura: “Letta l’ha propos… - marcoz984 : L'impressione è che Letta sotto sotto punti a Draghi al Quirinale per avere un nuovo governo in cui il Pd pesi di p… - PaoloIvanoCucce : RT @ottogattotto: #Letta:'Non voteremo nomi di destra per il Quirinale'. Però concede cortesemente alla destra il permesso di votare per un… -