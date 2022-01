“Nessuno mi riconoscerebbe”: ecco il motivo per cui la Regina sceglie sempre un certo tipo di colore (Di domenica 23 gennaio 2022) La Regina Elisabetta è sempre stata famosa per i suoi look dai colori sgargianti: dall’arancione acceso, al blu al rosa barbie, i suoi outfit non passano di certo inosservati. C’è un solo colore che la Regina indossa molto raramente e una volta ci ha anche scherzato su, spiegando il perché. A quanto pare Sua Maestà non è una fan del colore beige, perché essendo un colore troppo neutro e spento non la fa risaltare tra la folla, specialmente data la sua bassa statura. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, nella sua biografia della Regina Elisabetta, lo scrittore Robart Hardman ha dichiarato: “La cosa più iconica che abbia mai detto è stata ‘Non posso vestirmi di beige, Nessuno mi ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 23 gennaio 2022) LaElisabetta èstata famosa per i suoi look dai colori sgargianti: dall’arancione acceso, al blu al rosa barbie, i suoi outfit non passano diinosservati. C’è un soloche laindossa molto raramente e una volta ci ha anche scherzato su, spiegando il perché. A quanto pare Sua Maestà non è una fan delbeige, perché essendo untroppo neutro e spento non la fa risaltare tra la folla, specialmente data la sua bassa statura. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, nella sua biografia dellaElisabetta, lo scrittore Robart Hardman ha dichiarato: “La cosa più iconica che abbia mai detto è stata ‘Non posso vestirmi di beige,mi ...

CollisionHrry91 : Cioè se cambiassi il @ non mi riconoscerebbe + nessuno perché cambio troppe volte il layout - dontalkoutloud1 : @captainxbrien non posso tradirlo plus nessuno mi riconoscerebbe - dontalkoutloud1 : @thunderandsea e poi nessuno mi riconoscerebbe - didimanonegra : @barbarab1974 mi sembra che neppure tu ami le folle ma non hai nulla da temere nessuno ti riconoscerebbe - ClaudioTonon : @baffi_francesco Le carte in regola? Usi da anni il cognome di un exmarito, probabilmente avrai avuto problemi con… -