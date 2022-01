Mulholland Drive in 4K UHD, la recensione: il capolavoro di Lynch è ancora più suggestivo e inquietante (Di domenica 23 gennaio 2022) La recensione di Mulholland Drive in 4K UHD: il capolavoro di Lynch è proposto da Eagle nella collana 4Kult con un video sontuoso che dà ancora più spessore al film. Quando uno dei film più famosi e celebrati di David Lynch arriva in una nuova veste homevideo, è sempre una festa per i tanti fan del visionario regista. E come vedremo nella recensione di Mulholland Drive in 4K UHD, anche per l'uscita targata Eagle nell'ambito della collana 4Kult dell'enigmatica pellicola di vent'anni fa con Naomi Watts e Laura Harring, l'entusiasmo può dirsi giustificato. A dire il vero sono uscite anche in Europa Collector's Edition del film più ricche per confezione, gadget, memorabilia ed extra, ma sul piano tecnico la 4Kult è comunque ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 gennaio 2022) Ladiin 4K UHD: ildiè proposto da Eagle nella collana 4Kult con un video sontuoso che dàpiù spessore al film. Quando uno dei film più famosi e celebrati di Davidarriva in una nuova veste homevideo, è sempre una festa per i tanti fan del visionario regista. E come vedremo nelladiin 4K UHD, anche per l'uscita targata Eagle nell'ambito della collana 4Kult dell'enigmatica pellicola di vent'anni fa con Naomi Watts e Laura Harring, l'entusiasmo può dirsi giustificato. A dire il vero sono uscite anche in Europa Collector's Edition del film più ricche per confezione, gadget, memorabilia ed extra, ma sul piano tecnico la 4Kult è comunque ...

