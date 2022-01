LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2022 in DIRETTA: caduta e paura per Sofia Goggia. Curtoni al comando davanti a Tippler e Gisin (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI 12.34 Al via una delle principali minacce rimaste per Curtoni: Ragnhild Mowinckel. 12.33 Undicesima piazza per Romane Miradoli a 83 centesimi dalla testa. 12.32 Piccolo dolore al ginocchio sinistro per Sofia Goggia: questo è il primo aggiornamento sulle condizioni dell’azzurra annunciato da Rai Sport. 12.31 Linee troppo abbondanti, l’impressione è che Shiffrin non abbia spinto più di tanto: tredicesima posizione a 1.01 da Elena Curtoni. 12.30 Parte Mikaela Shiffrin! “Sua Maestà” vuole far bene anche a Cortina. 12.29 E’ una fantastica Michelle Gisin! La svizzera ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA DI KITZBUEHEL DALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 12.34 Al via una delle principali minacce rimaste per: Ragnhild Mowinckel. 12.33 Undicesima piazza per Romane Miradoli a 83 centesimi dalla testa. 12.32 Piccolo dolore al ginocchio sinistro per: questo è il primo aggiornamento sulle condizioni dell’azzurra annunciato da Rai Sport. 12.31 Linee troppo abbondanti, l’impressione è che Shiffrin non abbia spinto più di tanto: tredicesima posizione a 1.01 da Elena. 12.30 Parte Mikaela Shiffrin! “Sua Maestà” vuole far bene anche a. 12.29 E’ una fantastica Michelle! La svizzera ...

