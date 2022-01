LIVE Berrettini-Carreno Busta, Australian Open 2022 in DIRETTA: Barty batte Anisimova e vola ai quarti! Tocca all’azzurro contro lo spagnolo (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32 Ashleigh Barty continua il proprio percorso nello Slam di casa e batte Amanda Anisimova 6-4 6-3 in un’ora e quattordici minuti! L’Australiana vola ai quarti di finale: adesso Tocca a Matteo Berrettini contro Pablo Carreno Busta. 9.55 La padrona di casa Ashleigh Barty conquista il primo set per 6 giochi a 4 contro l’americana Amanda Anisimova in 40 minuti. A seguire Tocca all’azzurro contro l’iberico! 08.30 La sessione serale sulla Rod Laver Arena inizierà alle 9 italiane con la sfida tra Ashleigh Barty ed Amanda ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.32 Ashleighcontinua il proprio percorso nello Slam di casa eAmanda6-4 6-3 in un’ora e quattordici minuti! L’ai quarti di finale: adessoa MatteoPablo. 9.55 La padrona di casa Ashleighconquista il primo set per 6 giochi a 4l’americana Amandain 40 minuti. A seguirel’iberico! 08.30 La sessione serale sulla Rod Laver Arena inizierà alle 9 italiane con la sfida tra Ashleighed Amanda ...

