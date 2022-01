LIVE Berrettini-Carreno Busta 7-5, Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro sfrutta il break e vince il 1º set! (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 SI SALVA Carreno!!!! l’azzurro non è abbastanza incisivo in risposta e il back di rovescio d’attacco resta sul nastro. 30-40 GRAN VOLÉE DI Carreno!!!! Lo spagnolo è solido in uscita dal servizio e attacca con il rovescio diagonale. 15-40 Gran prima dell’iberico. 0-40 TRE PALLE break Berrettini! Subito chance di scappare per l’azzurro. 0-30 PASSANTE DI DIRITTO IN CORSA DI Berrettini! Discesa a rete sanguinosa per lo spagnolo. 0-15 Berrettini ottiene subito il primo punto del secondo parziale. INIZIO SECONDO SET 11.37 Matteo Berrettini show a Melbourne! l’azzurro vince il primo parziale per 7 giochi a 5 ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 SI SALVA!!!!non è abbastanza incisivo in risposta e il back di rovescio d’attacco resta sul nastro. 30-40 GRAN VOLÉE DI!!!! Lo spagnolo è solido in uscita dal servizio e attacca con il rovescio diagonale. 15-40 Gran prima dell’iberico. 0-40 TRE PALLE! Subito chance di scappare per. 0-30 PASSANTE DI DIRITTO IN CORSA DI! Discesa a rete sanguinosa per lo spagnolo. 0-15ottiene subito il primo punto del secondo parziale. INIZIO SECONDO SET 11.37 Matteoshow a Melbourne!il primo parziale per 7 giochi a 5 ...

