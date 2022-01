IKEA: ecco la nuova lampada SYMFONISK (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo il successo del primo modello sviluppato nel 2019, IKEA rinnova la propria collaborazione con Sonos per realizzare la nuova versione di SYMFONISK, la lampada da tavolo con cassa Wi-Fi integrata. Vediamo insieme tutti i dettagli! La celebre azienda svedese IKEA si è appoggiata a più riprese ad aziende esterne per realizzare collaborazioni di qualsiasi genere: lo dimostra, per esempio, la collaborazione con Asus ROG di qualche anno fa grazie alla quale abbiamo potuto dell’ottimo home furnishing a tema gaming. Oggi invece IKEA rinnova la propria collaborazione con Sonos per creare la nuova versione della lampada da tavolo con cassa Wi-Fi SYMFONISK; realizzata originariamente nel 2019, vediamo insieme di seguito che cosa porta di ... Leggi su tuttotek (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo il successo del primo modello sviluppato nel 2019,rinnova la propria collaborazione con Sonos per realizzare laversione di, lada tavolo con cassa Wi-Fi integrata. Vediamo insieme tutti i dettagli! La celebre azienda svedesesi è appoggiata a più riprese ad aziende esterne per realizzare collaborazioni di qualsiasi genere: lo dimostra, per esempio, la collaborazione con Asus ROG di qualche anno fa grazie alla quale abbiamo potuto dell’ottimo home furnishing a tema gaming. Oggi invecerinnova la propria collaborazione con Sonos per creare laversione dellada tavolo con cassa Wi-Fi; realizzata originariamente nel 2019, vediamo insieme di seguito che cosa porta di ...

IKEA e Sonos lanciano una nuova lampada da tavolo con cassa Wi-Fi Dopo il primo prodotto sviluppato insieme nel 2019, IKEA e Sonos lanciano la nuova lampada da tavolo con cassa Wi-Fi, con un sound ancora più avvolgente e un design personalizzabile. Una lampada da ta ...

