Ibra: «Oggi i calciatori non hanno bisogno di soffrire per emergere, con i social va tutto più veloce» (Di domenica 23 gennaio 2022) Zlatan Ibrahimovic si racconta in una lunga intervista a L’Equipe. Parla della sua età: ha 40 anni, ma si sente ancora giovane. «L’età è una sfida. Sul campo mi sento giovane, perché la mia testa pensa veloce e, nel pensare, mi sembra di riuscire a fare tutto come facevo dieci anni fa. Ma poi il fisico deve seguire la testa, e non sempre lo segue. Questa è la vita, il corpo cambia. Oggi, l’obiettivo è quello di gestire il fisico. Dopo 35 anni, è il corpo che detta il programma». Come si fa a mantenere la motivazione per alzarsi e allenarsi ogni giorno? «E’ una passione e non l’ho mai persa. Sono fortunato a venire da una vecchia generazione, dove hai dovuto lavorare sodo, sudare, lavorare sodo per farti conoscere. La nuova generazione non ha bisogno di soffrire così tanto per essere ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Zlatanhimovic si racconta in una lunga intervista a L’Equipe. Parla della sua età: ha 40 anni, ma si sente ancora giovane. «L’età è una sfida. Sul campo mi sento giovane, perché la mia testa pensae, nel pensare, mi sembra di riuscire a farecome facevo dieci anni fa. Ma poi il fisico deve seguire la testa, e non sempre lo segue. Questa è la vita, il corpo cambia., l’obiettivo è quello di gestire il fisico. Dopo 35 anni, è il corpo che detta il programma». Come si fa a mantenere la motivazione per alzarsi e allenarsi ogni giorno? «E’ una passione e non l’ho mai persa. Sono fortunato a venire da una vecchia generazione, dove hai dovuto lavorare sodo, sudare, lavorare sodo per farti conoscere. La nuova generazione non hadicosì tanto per essere ...

Advertising

napolista : #Ibra: «Oggi i calciatori non hanno bisogno di soffrire per emergere, con i social va tutto più veloce» A L’Equipe… - alextua72 : @PierinoSuperTru Andate a rivedere il gol che han segnato nel recupero a Udine per pareggiarla... Oggi de vrij ha p… - peppe_p_94 : @edolo1980 Aspè mò che ci penso, Ibra non c'è oggi ?? - twothovsandone : Comunque non ho commentato nulla dell’Inter di oggi ma dico solo che se domani Ibra per qualsiasi strano motivo non… - battitomilan7 : @farted94 Teo,oggi noi al posto : gol annullato e Theo al posto di Brosovic ammonito .la partita non la vincevi mai… -