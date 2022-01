Iannicelli | “Napoli | che passo falso a gennaio”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 23 gennaio 2022) Peppecommenta-Salernitana. Il giornalista parla anche dell’uscita dalla Coppa Italia.a Canale 21 dice: “La vittoria con la Salernitana chiude un mese diche faceva paura. Anche perché c’era la Coppa d’Africa che spaventava. Tutti si aspettavano che ilpotesse arrancare ma questo non è successo. Invece in Coppa Italia è arrivato uno stop veramente doloroso, la pesante sconfitta con la Fiorentina fa male“.interviene anche sul nuovo protocollo della Lega Calcio: “Un protocollo da bocciare. Si continua a giocare perché ci sono diritti TV e sponsor da tutelare. Anche se mi chiedo se vale la pena pagare tutto questi soldi per vedere uno spettacolo del genere. Assistiamo a squadre già forti che vincono contro avversari più deboli e non ...