GF Vip | il nuovo presunto ingresso che metterebbe in discussione Signorini

Leggi su dilei

(Di domenica 23 gennaio 2022) Sui social, si sa, una voce non fa in tempo a essere condivisa che immediatamente inizia a circolare come in un vortice senza freni. Ce n’è una in particolare che sta facendo molto discutere a proposito di unnella Casa del Grande Fratello Vip 6 che – dobbiamo ammetterlo –inla strategia di Alfonsoe (in un certo senso) il senso stesso del reality. Il conduttore è davvero pronto a cambiare le carte in tavola? GF Vip, ilin Casa Anche se la notizia è stata data come “ufficiale”, in verità non c’è alcuna conferma da parte della produzione del GF Vip (almeno per il momento). Sui social circola la voce, sempre più insistente, che a fare il suonel reality ...