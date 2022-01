Empoli - Roma 2 - 4 | giallorossi a valanga | doppietta per Abraham

(Di domenica 23 gennaio 2022), 23 gennaio 2022 - Un primo tempo travolgente basta allaper portare a casa i tre punti ed espugnare lo stadio dell': isi portano avanti in soli 45' minuti con la ...

Ascolta la versione audio dell'articolo Josè Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita scoppiettante vinta dalla suacontro l'Più che soddisfatto Josè Mourinho al termine della sfida vinta dalla. Ecco le sue parole a DAZN: RISULTATO - "Vincere aè un grande risultato, perché ci permette di ......30 Cagliari - Fiorentina 1 - 1 15:00 Napoli - Salernitana 4 - 1 15:00 Spezia - Sampdoria 1 - 0 15:00 Torino - Sassuolo 1 - 1 18:002 - 4 20:45 Milan - Juventus CALCIO - PREMIER LEAGUE ...Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria per 2-4 contro l'Empoli: "Questo è un grande risultato. Vincere 2-4 ad Empoli non è facile e sappiamo c ...L'attaccante giallorosso ha segnato due reti nel primo tempo, poi la formazione capitolina ha avuto il solito calo ...