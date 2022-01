Da Zoff a Buffon: i migliori numeri 1 della storia della Juventus (Di domenica 23 gennaio 2022) A partire da Zoff fino ad arrivare a Buffon, ecco chi sono i migliori numeri 1 della storia della Juventus. Photo by Pier Marco Tacca/Getty ImagesInutile negarlo, il calcio è senz’ombra di dubbio lo sport più amato dagli italiani. Moltissime, d’altronde, sono le emozioni che riesce a regalarci, con i tifosi che non perdono mai l’occasione di mostrare il loro sostegno alla propria squadra del cuore. Artefici di queste imprese sportive, ovviamente, i vari protagonisti in campo, a partire dal portiere fino ad arrivare al reparto offensivo. Proprio soffermandoci sui portieri, non può passare inosservato come la maggior parte di coloro che hanno ricoperto tale ruolo per la Juventus si siano contraddistinti ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 23 gennaio 2022) A partire dafino ad arrivare a, ecco chi sono i. Photo by Pier Marco Tacca/Getty ImagesInutile negarlo, il calcio è senz’ombra di dubbio lo sport più amato dagli italiani. Moltissime, d’altronde, sono le emozioni che riesce a regalarci, con i tifosi che non perdono mai l’occasione di mostrare il loro sostegno alla propria squadra del cuore. Artefici di queste imprese sportive, ovviamente, i vari protagonisti in campo, a partire dal portiere fino ad arrivare al reparto offensivo. Proprio soffermandoci sui portieri, non può passare inosservato come la maggior parte di coloro che hanno ricoperto tale ruolo per lasi siano contraddistinti ...

Ultime Notizie dalla rete : Zoff Buffon Vent'anni di portieri stranieri a Milano, l'ultimo capitolo: Maignan contro Onana Il portiere straniero è una figura retorica. Come l'allegoria. Lo usiamo in genere da unità di misura della decadenza. Ci siamo noi, gli italiani, i maestri, quelli di Zoff e Buffon quasi Pallone d'oro, e poi ci sono loro, guarda qua: vengono dall'estero a prendersi la porta. Solo Milano non s'è mai davvero spaventata per questo luogo comune. L'ha smontato, l'ha ...

Record imbattibilità, un altro Rossi dopo Sebastiano: Giacomo supera Buffon ...1993 - 1994 aveva superato Dino Zoff (903 minuti) e stabilito il nuovo record con 929 minuti di imbattibilità in Serie A. Per ventidue anni nessuno ha fatto meglio. Poi nel 2016 Gianluigi Buffon ...

A 58 anni ancora decisivo in porta, nonno Nastasi vola tra i pali del Torregrotta A quasi 58 anni Salvatore Nastasi è ancora protagonista in campo. Le sue parate sono state decisive nel 2-1 del Torregrotta al Terzo Tempo.

