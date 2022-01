Berrettini | quattro quarti di nobiltà Slam | tutti i precedenti azzurri

Advertising

FiorinoLuca : STORIA! ?? Matteo #Berrettini è il primo italiano nella storia a raggiungere almeno un quarto di finale in tutte… - SuperTennisTv : Matteo sei una roccia ?? #Berrettini conquista un posto negli ottavi degli #AO2022 dopo più di quattro ore di batta… - AleMancinelli8 : RT @gippu1: Matteo #Berrettini è l'unico tennista al mondo a essere sempre arrivato ai quarti negli ultimi quattro Slam. Bravissimo, mental… - emahincredibile : RT @FiorinoLuca: STORIA! ?? Matteo #Berrettini è il primo italiano nella storia a raggiungere almeno un quarto di finale in tutte le quat… - SEMPREFMILAN : RT @FiorinoLuca: STORIA! ?? Matteo #Berrettini è il primo italiano nella storia a raggiungere almeno un quarto di finale in tutte le quat… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini quattro

quarti di nobiltà tennistica. Matteoè il terzo italiano con più quarti di finale Slam all'attivo (5). Ma soprattutto ha raggiunto almeno una volta i quarti di finale in tutti i ...Tra l'altro a Melbourne ha dimostrato di essere in gran forma, ha appena superato il giovane statunitense Korda inset ed ha tutto per mettere in difficoltà. Nel 2021 ha trionfato ...La numero uno del mondo Ash Barty ha la forma della sua vita e il suo percorso verso la gloria dell’Australian Open continua ad ...Matteo Berrettini è il primo giocatore italiano a raggiungere i quarti di finale in tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Non solo: battendo lo spagnolo Pablo Carreno Busta per 7-5 7-6(4) 6-4 in d ...