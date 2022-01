Australian Open, Fognini-Bolelli ai quarti. La coppia di doppio che tanto serve all’Italia per la Coppa Davis (Di domenica 23 gennaio 2022) Questione di feeling e di necessità. Ha questi crismi la nuova vittoria del doppio formato da Simone Bolelli e Fabio Fognini negli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Gli azzurri continuano a stupire e a cadere quest’oggi sotto i colpi del duo nostrano sono stati il britannico Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares (n.8 del seeding). Un successo per 3-6 7-6 (7) 6-3 in rimonta in un confronto in cui Fognini/Bolelli hanno saputo crescere scambio dopo scambio, mettendo insieme una prestazione di alto profilo. Conferme quindi ne stanno arrivando per Filippo Volandri nella terra dei canguri, ricordando che il ligure e l’emiliano prima dello Slam si erano spinti fino alla Finale nel torneo di Sydney. La citazione di Volandri non è casuale perché la sensazione è ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022) Questione di feeling e di necessità. Ha questi crismi la nuova vittoria delformato da Simonee Fabionegli ottavi di finale degli2022. Gli azzurri continuano a stupire e a cadere quest’oggi sotto i colpi del duo nostrano sono stati il britannico Jamie Murray e il brasiliano Bruno Soares (n.8 del seeding). Un successo per 3-6 7-6 (7) 6-3 in rimonta in un confronto in cuihanno saputo crescere scambio dopo scambio, mettendo insieme una prestazione di alto profilo. Conferme quindi ne stanno arrivando per Filippo Volandri nella terra dei canguri, ricordando che il ligure e l’emiliano prima dello Slam si erano spinti fino alla Finale nel torneo di Sydney. La citazione di Volandri non è casuale perché la sensazione è ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open: Krejcikova e Pegula ai quarti La ceca Barbora Krejcikova, n.4 al mondo, ha dominato la bielorussa Victoria Azarenka (25ª) 6 - 2, 6 - 2, negli ottavi di finale degli Australian Open e affronterà l'americana Madison Keys (51ª) nei quarti di finale. KREJCIKOVA : "Non ero la favorita, quindi stavo solo cercando di divertirmi e giocare il mio miglior tennis... e sono ...

Djokovic prevede di tornare agli Australian Open nel 2023 AGI - Novak Djokovic intende giocare l'Australian Open 2023 : lo ha detto l'organizzatore del torneo Craig Tiley, attribuendo l'espulsione del giocatore prima del torneo di quest'anno a un 'errore di comunicazione'. 'Ovviamente deve ...

Australian Open, Tiley (direttore torneo): "Djokovic non farà causa a Tennis Australia e tornerà nel 2023" Eurosport IT Australian Open: Krejcikova e Pegula ai quarti La ceca Barbora Krejcikova, n.4 al mondo, ha dominato la bielorussa Victoria Azarenka (25ª) 6-2, 6-2, negli ottavi di finale degli Australian Open e affronterà l'americana Madison Keys (51ª) nei quart ...

