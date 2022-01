Australian Open 2022, Kyrgios: “Sconfiggere i migliori in doppio è stato facile” (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel giro di due giorni, Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis hanno ottenuto due scalpi importanti in doppio. Il primo ai danni dei numeri uno al mondo Mektic e Pavic; il secondo ai danni della coppia Behar/Escobar, veterana della specialità e accreditata della quindicesima testa di serie. Tuttavia Kyrgios non parla di impresa, anzi: “E’ stato piuttosto facile. Credo che siamo i favoriti in doppio, non abbiamo mai giocato così bene“. Nick si è poi soffermato sugli effetti che il Covid-19 ha avuto su di lui: “Dormivo 17 ore al giorno e non riuscivo a respirare. Non sapevo in che condizioni sarei arrivato agli Australian Open“. Il 26enne ha battuto Liam Broady al primo turno, per poi arrendersi al più quotato Medvedev. Ma qual è il segreto dei successi in ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel giro di due giorni, Nicke Thanasi Kokkinakis hanno ottenuto due scalpi importanti in. Il primo ai danni dei numeri uno al mondo Mektic e Pavic; il secondo ai danni della coppia Behar/Escobar, veterana della specialità e accreditata della quindicesima testa di serie. Tuttavianon parla di impresa, anzi: “E’piuttosto. Credo che siamo i favoriti in, non abbiamo mai giocato così bene“. Nick si è poi soffermato sugli effetti che il Covid-19 ha avuto su di lui: “Dormivo 17 ore al giorno e non riuscivo a respirare. Non sapevo in che condizioni sarei arrivato agli“. Il 26enne ha battuto Liam Broady al primo turno, per poi arrendersi al più quotato Medvedev. Ma qual è il segreto dei successi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open Australian Open 2022, Denis Shapovalov elimina Alexander Zverev in tre set! Nel secondo parziale il tedesco è costretto a rimontare dallo 0 - 2, ma trova prima l'aggancio sul 2 - 2 e poi l'allungo col break nell'ottavo gioco che lo manda a servire per il set avanti 5 - 3. ...

Alexander Zverev eliminato agli Australian Open. Prosegue l'idiosincrasia al successo degli Slam Per Zverev un'altra bocciatura e un nuovo possibile successo Slam che scappa , ricordando la semifinale (2021) e la Finale (2020) agli US Open; i due quarti di finale (2018 - 2019) e la semifinale (2021) al Roland Garros; la semifinale e i quarti di finale a Melbourne nel 2020 e nel 2021. A questi dati ne aggiungiamo degli altri: negli ...

Australian Open 2022, Denis Shapovalov elimina Alexander Zverev in tre set! Nel quarto turno degli Australian Open 2022 di tennis il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3 del tabellone di singolare maschile, è stato eliminato dal canadese Denis Shapovalov, numero ...

