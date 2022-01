Ancora tafferugli a Bruxelles dopo corteo no - vax

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ancora tafferugli

Agenzia ANSA

BRUXELLES, 23 GEN - Un gruppo di dimostranti ha continuato a resistere agli ordini di sgombero in Avenue de Tervuren, dietro il Parco del Cinquantenario di Bruxelles, dopo che la manifestazione ...Leggi notizie correlate ? Corso Sicilia ad alta tensione - Rischio, interviene la polizia ? Corso Sicilia,risse - "Venerdì una pattuglia privata" ? Il caso Corso Sicilia arriva in ...Un gruppo di dimostranti ha continuato a resistere agli ordini di sgombero in Avenue de Tervuren, dietro il Parco del Cinquantenario di Bruxelles, dopo che la manifestazione indetta contro le misure c ...Tafferugli tra tifosi, lancio di oggetti e sassi, poliziotti feriti e uno steward colpito da un sasso alla testa. Il 26 settembre del 2015 allo stadio Curi e nei dintorni, accadde di tutto, con ...