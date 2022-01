Amazon UNIVERSITY Esports: iscrizioni aperte per la stagione 2022 (Di domenica 23 gennaio 2022) aperte le iscrizioni per la stagione 2022 della famosa competizione Amazon UNIVERSITY Esports. Scopriamo tutti i dettagli in questa news C’è grande frermento, in queste ore, per l’apertura delle iscrizioni dell’Amazon UNIVERSITY Esports, edizione 2022. La competizione, della quale potete trovare anche un approfondimento relativo ad una passata edizione proprio sulle nostre pagine, è dedicata principalmente agli studenti degli atenei di tutta Europa, i quali saranno chiamati a sfidarsi su alcuni dei giochi multigiocatore più importanti al mondo. Il torneo è aperto agli studenti di tutta Italia, e nasce con lo scopo di favorire la socializzazione e lo spirito di squadra tra i ... Leggi su tuttotek (Di domenica 23 gennaio 2022)leper ladella famosa competizione. Scopriamo tutti i dettagli in questa news C’è grande frermento, in queste ore, per l’apertura delledell’, edizione. La competizione, della quale potete trovare anche un approfondimento relativo ad una passata edizione proprio sulle nostre pagine, è dedicata principalmente agli studenti degli atenei di tutta Europa, i quali saranno chiamati a sfidarsi su alcuni dei giochi multigiocatore più importanti al mondo. Il torneo è aperto agli studenti di tutta Italia, e nasce con lo scopo di favorire la socializzazione e lo spirito di squadra tra i ...

Advertising

tuttoteKit : #Amazon UNIVERSITY Esports: iscrizioni aperte per la stagione 2022 #AcerPredator #Intel #LeagueOfLegends… - Luxgraph : Amazon University Esports: al via le iscrizioni per il 2022 - MarkBrunasso : #AmazonUniversityESports: al via le iscrizioni per l'edizione 2022. Armatevi di mouse, tastiera ed headset, è giunt… - GameXperienceIT : Amazon University eSports: aperte le iscrizioni alla stagione 2022 - chsoci : RT @UniEsportsIT: Dietro una competizione c'è molto di più! Ecco cosa è per noi l'Amazon University Esports! Stiamo tornando, è il momento… -