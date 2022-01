Zambrotta | Juve | non dovevi arrivare a questo punto

Advertising

OdeonZ__ : Zambrotta: 'Theo-Leao fascia top, ma vedo la Juve favorita' - zazoomblog : Zambrotta: Theo - Leao fascia top ma vedo la Juve favorita - #Zambrotta: #fascia #favorita - misorecordsuk : Zambrotta: 'Theo-Leao fascia top, ma vedo la Juve favorita' #Juve #Juventus - sportli26181512 : Zambrotta: 'Theo-Leao fascia top, ma vedo la Juve favorita': Zambrotta: 'Theo-Leao fascia top, ma vedo la Juve favo… - PianetaMilan : #MilanJuventus, #Zambrotta: “ #Juve in ripresa, il @acmilan ha più pressione” #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Zambrotta Juve

La valutazione della stagione dellafatta daparte dal confronto tra la prima avventura di Allegri e l'attuale: Poi su Dybala ,spiega:Milan - Juventus è la partita di Gianluca, esploso in bianconero a fine anni '90 e tornato in Italia nel 2008, dopo la parentesi col Barcellona, proprio con i rossoneri. In questa puntata di Gazzatalk, insieme al nostro Marco ...L'ex giocatore di Juventus e Milan ha parlato del momento che stanno attraversando i bianconeri e del ruolo di Paulo Dybala all'interno della squadra bianconera ...Gianluca Zambrotta, doppio ex, ha parlato così al Corriere di Torino del match di domenica tra Milan e Juventus: "Il Milan è incerottato, ha perso giocatori chiave. Il big ...