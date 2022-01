Tom Cruise deve attendere, ‘M: I’ 7 e 8 usciranno solo nel 2023 e 2024 (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Arrivare in sala è la vera ‘missione impossibile’. I fan di “Mission: Impossible” dovranno aspettare ancora un po’ per vedere Ethan Hunt salvare il mondo dalla distruzione imminente. La Paramount Pictures ritarderà l’uscita dei prossimi due film della lunga saga di spionaggio. “Mission: Impossible 7”, che doveva essere presentato in anteprima il 30 settembre prossimo, debutterà ora il 14 luglio 2023. Ciò significa che “Mission: Impossible 8”, che doveva uscire il 7 luglio 2023, sarà invece spostato al 28 giugno 2024. Il settimo film, che è coprodotto da Skydance, doveva uscire originariamente il 23 luglio 2021 ed è stato posticipato più volte per problemi causati dalla pandemia. La produzione del film in giro per il mondo è stata ritardata dal Covid. I film di “Mission: Impossible” tendono a essere complessi da girare ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Arrivare in sala è la vera ‘missione impossibile’. I fan di “Mission: Impossible” dovranno aspettare ancora un po’ per vedere Ethan Hunt salvare il mondo dalla distruzione imminente. La Paramount Pictures ritarderà l’uscita dei prossimi due film della lunga saga di spionaggio. “Mission: Impossible 7”, che doveva essere presentato in anteprima il 30 settembre prossimo, debutterà ora il 14 luglio. Ciò significa che “Mission: Impossible 8”, che doveva uscire il 7 luglio, sarà invece spostato al 28 giugno. Il settimo film, che è coprodotto da Skydance, doveva uscire originariamente il 23 luglio 2021 ed è stato posticipato più volte per problemi causati dalla pandemia. La produzione del film in giro per il mondo è stata ritardata dal Covid. I film di “Mission: Impossible” tendono a essere complessi da girare ...

