Taranto, ladro in fuga spara ai poliziotti in pieno giorno: feriti due agenti – Il video (Di sabato 22 gennaio 2022) Oggi, 22 gennaio, in pieno giorno a Taranto, due agenti della Polizia di Stato sono stati feriti con alcuni colpi di pistola da un uomo, un ladro in fuga, che stavano inseguendo in auto. Uno dei poliziotti è rimasto ferito in modo lieve alla mano, l’altro invece è stato colpito al costato ma non sarebbe in pericolo di vita (è stato portato, in codice rosso, in ospedale). L’aggressore, che ha tentato di fuggire a piedi, è stato subito bloccato e arrestato dopo un centinaio di metri. La sparatoria, in pieno giorno e davanti a numerosi passanti, è avvenuta in viale Magna Grecia, a Taranto. La zona è stata transennata e interdetta al traffico; sull’asfalto recuperati diversi bossoli. In ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) Oggi, 22 gennaio, in, duedella Polizia di Stato sono staticon alcuni colpi di pistola da un uomo, unin, che stavano inseguendo in auto. Uno deiè rimasto ferito in modo lieve alla mano, l’altro invece è stato colpito al costato ma non sarebbe in pericolo di vita (è stato portato, in codice rosso, in ospedale). L’aggressore, che ha tentato di fuggire a piedi, è stato subito bloccato e arrestato dopo un centinaio di metri. Latoria, ine davanti a numerosi passanti, è avvenuta in viale Magna Grecia, a. La zona è stata transennata e interdetta al traffico; sull’asfalto recuperati diversi bossoli. In ...

