Taranto | inseguimento e sparatoria in centro | due poliziotti feriti da colpi d’arma da fuoco | uno è grave Arrestato un uomo video

(Di sabato 22 gennaio 2022) Duesono rimasti, nella mattinata di oggi, sabato 22 gennaio, a seguito di unaavvenuta in via Magna Grecia, un’arteria molto trafficata. L’episodio al culmine di untra una volante della Polizia e un auto. Da una prima ricostruzione sembra che siano stati esplosi almeno 5di pistola. Alcuni di questi hanno centrato l’auto di servizio, ferendo i due agenti. Uno è statoto alla mano e medicato sul posto, l’altro è stato ferito all’addome ed è in condizioni gravi, ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita. L’autore della, che poi ha tentato la fuga a piedi, è stato fermato ea poche centinaia di metri di distanza. Nel, ...

Sicilianodoc7 : RT @GiorgiaMeloni: A Taranto 2 poliziotti sono rimasti seriamente feriti a seguito di una sparatoria dopo un inseguimento. Ogni giorno i no… - GiorgiaMeloni : A Taranto 2 poliziotti sono rimasti seriamente feriti a seguito di una sparatoria dopo un inseguimento. Ogni giorno… - ilfattovideo : Taranto, inseguimento e sparatoria in centro: due poliziotti feriti da colpi d’arma da fuoco, uno è grave. Arrestat… - barinewstv : Poliziotti feriti dopo un inseguimento a Taranto, un arresto - annamariaferret : Taranto, ricercato spara ai poliziotti durante un inseguimento: feriti due agenti -

... tuttavia, gli uomini in divisa si sono comunque lanciati all'del responsabile, ... L'accaduto resta ancora in fase di ricostruzione ad opera della squadra mobile della Questura di. ......in particolare Sarebbe stato fermato l'autore della sparatoria avvenuta questa mattina a. ... In ogni caso di certo vi è un'finito in sparatoria davanti ad un bar frequentatissimo ...Due poliziotti sono rimasti feriti a Taranto, nella mattinata di oggi, sabato 22 gennaio, a seguito di una sparatoria avvenuta in via Magna Grecia, un’arteria molto trafficata. L’episodio al culmine d ...Un uomo è stato fermato per avere sparato contro due agenti a Taranto, uno dei quali è rimasto ferito in maniera grave ...