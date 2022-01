Sci | Cdm | Ryding vince slalom Kitzbuehel e Sala sesto

(Di sabato 22 gennaio 2022), 22 gen. -(Adnkronos) - Davea sorpresa lodi, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il britannico completa le due manche con il tempo di 1'41"26 precedendo i norvegesi Lucas Braathen (1'41"64) e Henrik Kristoffersen (1'41"91). Grande occasione sprecata per l'azzurro Alex Vinatzer al comando dopo la prima manche che commette un grave errore nella seconda prova chiudendo 18° in 1'43"60. Per l'Italia ottimi Tommaso(1'42"12)e Simon Maurberger (1'42"27) nono.

L'azzurro Alex Vinatzer in 50.59 e' al comando della prima manche dello slalom speciale didi Kitzbuehel, una gara con cattiva visibilita' sotto una fitta nevicata iniziata nella notte, quando sono scesi in quaranta e e tutti i migliori. Dietro di lui, con distacchi minimi, il francese ...... dopo il successo del 2018, è tornata a vincere sabato 22 gennaio la discesa didi Cortina d'... Non vedevo dove mettevo gli", per la neve sollevata dalle raffiche . Sofia Goggia è entusiasta del ...Kitzbuehel, 22 gen. -Dave Ryding vince a sorpresa lo slalom di Kitzbuehel, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il britannico completa le due manche con ...La campionessa bergamasca ha vinto per la sesta volta in stagione in Coppa del Mondo. Fuori dalla top-10 le altre azzurre ...