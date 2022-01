Regina King: suo figlio Ian è morto all'età di 26 anni: "Siamo devastati" (Di domenica 23 gennaio 2022) Ian, il figlio di Regina King, è morto all'età di 26 anni; il ragazzo, figlio unico della regista di One Night in Miami, si è suicidato. Il figlio di Regina King, Ian Alexander Jr., è morto venerdì all'età di 26 anni. Il ragazzo si è suicidato e la notizia è stata diffusa dalla regista di One Night in Miami, che ha anche rilasciato un commento a The Today Show. Come riportato da Cinema Blend, Regina King ha dichiarato: "La nostra famiglia è devastata all'idea della morte di Ian. Brillava così tanto da preoccuparsi sempre del benessere degli altri. Chiediamo di rispettare il nostro dolore durante questo periodo. Grazie". Ian Alexander Jr. era il figlio ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 gennaio 2022) Ian, ildi, èall'età di 26; il ragazzo,unico della regista di One Night in Miami, si è suicidato. Ildi, Ian Alexander Jr., èvenerdì all'età di 26. Il ragazzo si è suicidato e la notizia è stata diffusa dalla regista di One Night in Miami, che ha anche rilasciato un commento a The Today Show. Come riportato da Cinema Blend,ha dichiarato: "La nostra famiglia è devastata all'idea della morte di Ian. Brillava così tanto da preoccuparsi sempre del benessere degli altri. Chiediamo di rispettare il nostro dolore durante questo periodo. Grazie". Ian Alexander Jr. era il...

