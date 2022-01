Problemi cardiaci per Ounas: colpa del Covid, ecco quando rientra (Di sabato 22 gennaio 2022) Adam Ounas è tornato a Napoli anche per i Problemi cardiaci, molto probabilmente dovuti al contagio da Covid 19. Nella giornata di ieri il ct dell’Algeria ha parlato delle complicazioni cardiache di Ounas. Il giocatore verrà sottoposto ad ulteriori analisi per capire di cosa si tratta nello specifico. Al momento il calciatore non può rientrare nella lista dei convocati, prima che si sappia con certezza quale sia il suo problema. Come sta Ounas? Gazzetta dello Sport ritorna sui Problemi cardiaci di Ounas, molto probabilmente associati al Covid 19: “Pare si tratti soltanto di una leggera infiammazione, eredità per l’appunto del virus, e con qualche giorno di riposo potrà riassorbirsi senza bisogno di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 22 gennaio 2022) Adamè tornato a Napoli anche per i, molto probabilmente dovuti al contagio da19. Nella giornata di ieri il ct dell’Algeria ha parlato delle complicazioni cardiache di. Il giocatore verrà sottoposto ad ulteriori analisi per capire di cosa si tratta nello specifico. Al momento il calciatore non puòre nella lista dei convocati, prima che si sappia con certezza quale sia il suo problema. Come sta? Gazzetta dello Sport ritorna suidi, molto probabilmente associati al19: “Pare si tratti soltanto di una leggera infiammazione, eredità per l’appunto del virus, e con qualche giorno di riposo potrà riassorbirsi senza bisogno di ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Problemi cardiaci per Ounas? Gazzetta: Adam ha rassicurato tutti, ecco cosa trapela sulle sue condizioni - Incognito1973 : Dopo Aubameyiang e altri continua la coppa dei problemi cardiaci ?? - Sargans2 : RT @DDetusc: La fiducia in Albert Bourla mi sembra inizi a calare eh ( commenti alla notizia dei problemi cardiaci di Ounas sul profilo del… - Salvato27591666 : RT @DDetusc: La fiducia in Albert Bourla mi sembra inizi a calare eh ( commenti alla notizia dei problemi cardiaci di Ounas sul profilo del… -