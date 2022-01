Paura in metro, gruppo di ubriachi aggredisce un ragazzo e la guardia giurata: 2 denunciati (Di sabato 22 gennaio 2022) Attimi di panico in metro che si trasformano in momenti di puro terrore, ieri sera intorno alle 22 nella stazione Rebibbia. Un gruppo di ragazzi, ubriachi, entra e scavalca i tornelli per poi dirigersi, senza alcun motivo, verso un ragazzo in attesa del convoglio per aggredirlo. Una guardia giurata interviene in difesa del giovane, ma il gruppo insiste e così, per farli desistere, l’uomo preposto alla sicurezza spara verso il soffitto due colpi di pistola. Nessuno è rimasto ferito, ma a quel punto la tensione ha invaso l’intera area della metropolitana di Roma Risultato: la fermata di Rebibbia viene chiusa dalle 23 fino alle ore 1.30. Nel frattempo arrivano i carabinieri… gruppo di ragazzi ubriachi in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 gennaio 2022) Attimi di panico inche si trasformano in momenti di puro terrore, ieri sera intorno alle 22 nella stazione Rebibbia. Undi ragazzi,, entra e scavalca i tornelli per poi dirigersi, senza alcun motivo, verso unin attesa del convoglio per aggredirlo. Unainterviene in difesa del giovane, ma ilinsiste e così, per farli desistere, l’uomo preposto alla sicurezza spara verso il soffitto due colpi di pistola. Nessuno è rimasto ferito, ma a quel punto la tensione ha invaso l’intera area dellapolitana di Roma Risultato: la fermata di Rebibbia viene chiusa dalle 23 fino alle ore 1.30. Nel frattempo arrivano i carabinieri…di ragazziin ...

Advertising

Antonio30356527 : RT @ilmessaggeroit: #roma, paura nella #metro #rebibbia: ragazzi ubriachi aggrediscono guardia giurata e lui spara in aria - SecolodItalia1 : Paura in metro, gruppo di ubriachi aggredisce un ragazzo e la guardia giurata: 2 denunciati - HDMarsil : Roma, paura nella metro Rebibbia: ragazzi ubriachi aggrediscono guardia giurata e lui spara in aria - Kualy2014 : RT @leggoit: #Roma, paura nella #metro #Rebibbia: ragazzi ubriachi aggrediscono guardia giurata e lui spara in aria - Kualy2014 : RT @ilmessaggeroit: #roma, paura nella #metro #rebibbia: ragazzi ubriachi aggrediscono guardia giurata e lui spara in aria -