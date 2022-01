LIVE Sinner-Daniel 6-4 1-6 4-3, Australian Open 2022 in DIRETTA: si entra nelle fasi calde del terzo set (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: prima esterna di Daniel, che poi manda in corridoio il dritto. 40-40, 2a parità: prima esterna e rovescio lungolinea vincente di Daniel. Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: ci riprova Daniel con la seconda potente, il risultato è che per poco non arriva non alla linea del rettangolo del servizio, ma a quella di fondo. 40-40 Altro ace di Daniel, Sinner non ha potuto fare niente su queste palle break. 30-40 PALLA BREAK Sinner: ace di Daniel. 15-40 DUE PALLE BREAK Sinner: violenta seconda al corpo di Daniel che poi gioca il dritto vincente. 0-40 TRE PALLE BREAK Sinner! RISPOSTA SPAVENTOSA ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVantaggio, PALLA BREAK: prima esterna di, che poi manda in corridoio il dritto. 40-40, 2a parità: prima esterna e rovescio lungolinea vincente di. Vantaggio, PALLA BREAK: ci riprovacon la seconda potente, il risultato è che per poco non arriva non alla linea del rettangolo del servizio, ma a quella di fondo. 40-40 Altro ace dinon ha potuto fare niente su queste palle break. 30-40 PALLA BREAK: ace di. 15-40 DUE PALLE BREAK: violenta seconda al corpo diche poi gioca il dritto vincente. 0-40 TRE PALLE BREAK! RISPOSTA SPAVENTOSA ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Daniel 6-4 Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro porta a casa il primo set - #Sinner-Daniel… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Daniel 6-4 1-5 terzo turno Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Daniel #terzo #turno - zazoomblog : LIVE Sinner-Daniel 6-4 0-1 Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro manca una palla break a inizio secondo set -… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Daniel 4-3 terzo turno Australian Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Daniel #terzo #turno - apicella57 : RT @Eurosport_IT: É il turno del nostro Jannik Sinner! ?? Segui il match contro Daniel LIVE su @discoveryplusIT ed -