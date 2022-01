LIVE Biathlon, Mass start maschile Anterselva 2022 in DIRETTA: Johannes Boe in testa dopo tre poligoni. 13° Hofer (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25 Anche Laegreid perde da Doll ma non dovrebbe aver problemi a chiudere in terza posizione. 13.25 DOLL SE NE VAAA! Il tedesco allunga e ha ora 15” su Johannes Boe. 13.25 Primo dunque Doll con 7” su Johannes Boe. Terzo Laegreid a 1’07”, quarto Seppala, che è insieme a Guigonnat e Krcmar a 1’27”. 13. 24 Hofer fa 4/5 ed esce dal poligono in 11ma posizione. 13.23 Disastro di Fillon Maillet che manca addirittura tre bersagli. 13.22 Un errore Laegreid, due per Seppala. Bene Guigonnat che trova lo zero. 13.21 DOLL TROVA LO ZERO! Johannes Boe esce dal poligono con un ritardo di 7” dalla vetta. 13.20 Johannes Boe sbaglia l’ultimo. Attenzione a Doll ora! 13.20 Ultimo poligono. 13.19 Bormolini 23° a 2’44” dalla vetta. 13.18 ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.25 Anche Laegreid perde da Doll ma non dovrebbe aver problemi a chiudere in terza posizione. 13.25 DOLL SE NE VAAA! Il tedesco allunga e ha ora 15” suBoe. 13.25 Primo dunque Doll con 7” suBoe. Terzo Laegreid a 1’07”, quarto Seppala, che è insieme a Guigonnat e Krcmar a 1’27”. 13. 24fa 4/5 ed esce dal poligono in 11ma posizione. 13.23 Disastro di Fillon Maillet che manca addirittura tre bersagli. 13.22 Un errore Laegreid, due per Seppala. Bene Guigonnat che trova lo zero. 13.21 DOLL TROVA LO ZERO!Boe esce dal poligono con un ritardo di 7” dalla vetta. 13.20Boe sbaglia l’ultimo. Attenzione a Doll ora! 13.20 Ultimo poligono. 13.19 Bormolini 23° a 2’44” dalla vetta. 13.18 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start Anterselva 2022 in DIRETTA: si comincia - #Biathlon #start #Anterselva #DIRETTA: - neveitaliasport : RT @neveitalia: Hofer e Bormolini all’attacco nella Mass Start, Fillon Maillet per l'allungo decisivo in classifica: LIVE da Anterselva #bi… - neveitalia : Hofer e Bormolini all’attacco nella Mass Start, Fillon Maillet per l'allungo decisivo in classifica: LIVE da Anters… - zazoomblog : LIVE Biathlon Mass start Anterselva 2022 in DIRETTA: francesi e norvegesi favoriti - #Biathlon #start #Anterselva… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Anterselva: Wierer va a caccia del podio nell'Individuale, è lotta aperta per la coppa di specialità #biathlon #21G… -