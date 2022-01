L’incidente aereo a Cislago rimane un mistero: scherzo o un meteorite? (Di sabato 22 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Resta il mistero sulla segnalazione di caduta di un velivolo ieri a Cislago, in fondo alla via Cavour (dove si trova la fontana all’incrocio con via Per Gorla). Sul posto hanno effettuato accurate ricerche sia i vigili del fuoco che un elicottero del Servizio sanitario regionale, ma i soccorritori non hanno individuato alcun velivolo precipitato. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 22 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Resta ilsulla segnalazione di caduta di un velivolo ieri a, in fondo alla via Cavour (dove si trova la fontana all’incrocio con via Per Gorla). Sul posto hanno effettuato accurate ricerche sia i vigili del fuoco che un elicottero del Servizio sanitario regionale, ma i soccorritori non hanno individuato alcun velivolo precipitato. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

