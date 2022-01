“Lascia stare Sophie!”, Alessandro Basciano: sua sorella lo mette in guardia “Jessica più giusta” (Di sabato 22 gennaio 2022) Nella notte tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è scoppiata l’ennesima lite per “colpa” di Delia Duran. La tensione tra i due è quindi tornata alle stelle ma questa volta l’ex tronista non avrebbe grandi colpe. Nonostante questo, tra le pagine del settimanale DiPiù proprio la sorella di Alessandro, Giorgia Nicole Basciano, è intervenuta per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 22 gennaio 2022) Nella notte tra Sophie Codegoni eè scoppiata l’ennesima lite per “colpa” di Delia Duran. La tensione tra i due è quindi tornata alle stelle ma questa volta l’ex tronista non avrebbe grandi colpe. Nonostante questo, tra le pagine del settimanale DiPiù proprio ladi, Giorgia Nicole, è intervenuta per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Massim0T : @VittorioSgarbi @stampasgarbi @AnsaRomaLazio Lascia stare. - Irene70244132 : @baylee_fk @dilorenzogiofk Niente lascia stare che è meglio va - Paola63689975 : Ma speriamo sia vero... #soleil e #Delia dovrebbero coalizzarsi e mandarti direttamente a van...o La concezione de… - smaowsmeow90 : @sissssina Ma lascia stare ,tanto ormai non sanno più a che aggrapparsi . Per loro è PURA e SPONTANEA Sophie ,stann… - sebastiansas04 : @Muffiano_ @lollo2315 Lascia stare sono non parlo con chi ha meno titoli di lebron -

Ultime Notizie dalla rete : Lascia stare 'Lascia stare Sophie!', Alessandro Basciano: sua sorella lo mette in guardia "Jessica più giusta" ... tra le pagine del noto settimanale, come riportato dai colleghi de LaNostraTv , ha voluto mettere in guardia il Vippone con una lettera che titola: Caro fratello lascia stare quella Sophie. Ti farà ...

I Quirinabili e l'incantesimo pandemico ...Stato per quello che riguarda i vertici della Cassazione non sono un buon lascito e qualcuno lascia ... già presidente della Camera dei deputati nella XIV legislatura, la motivazione potrebbe stare ...

Scherza coi fanti, ma lascia stare i santi IL GIORNO ... tra le pagine del noto settimanale, come riportato dai colleghi de LaNostraTv , ha voluto mettere in guardia il Vippone con una lettera che titola: Caro fratelloquella Sophie. Ti farà ......Stato per quello che riguarda i vertici della Cassazione non sono un buon lascito e qualcuno... già presidente della Camera dei deputati nella XIV legislatura, la motivazione potrebbe...