Juric: «Se possiamo puntare all’Europa? Non rispondo. Il Toro non deve fare un cazzo» (Di sabato 22 gennaio 2022) L’allenatore del Torino, Ivan Juric, ha presentato in conferenza la partita contro il Sassuolo, in programma domani. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Il Sassuolo è una grande squadra, hanno un attaccante da nazionale con qualità superiore. Sarà una sfida tosta, sapendo che loro possono segnare in ogni momento” Una prova di maturità? “La domanda non mi piace, non rispondo. Il Toro non deve fare un cazzo” Potete puntare all’Europa? “Non rispondo” La squadra sta entrando in una fase di consapevolezza? “Non è giornata per fare conferenza stampa… Mi scuso per le risposte di prima. Vorrei che crescessimo ancora, che non si mettesse troppa pressione e troppe aspettative. Siamo tutti ambiziosi, è giusto così. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 gennaio 2022) L’allenatore del Torino, Ivan, ha presentato in conferenza la partita contro il Sassuolo, in programma domani. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Il Sassuolo è una grande squadra, hanno un attaccante da nazionale con qualità superiore. Sarà una sfida tosta, sapendo che loro possono segnare in ogni momento” Una prova di maturità? “La domanda non mi piace, non. Ilnonun” Potete? “Non” La squadra sta entrando in una fase di consapevolezza? “Non è giornata perconferenza stampa… Mi scuso per le risposte di prima. Vorrei che crescessimo ancora, che non si mettesse troppa pressione e troppe aspettative. Siamo tutti ambiziosi, è giusto così. ...

