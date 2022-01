Irma Testa a Verissimo | «Da piccola non riuscivamo a comprare il pane | oggi ho una medaglia olimpica»

(Di sabato 22 gennaio 2022)sfa una splendida e sudata, ma la sua vita non è stata facile. Aha raccontato che lo sport, il pugilato, l'ha salvata. È cresciuta...

, la prima italiana campionessa olimpica di pugilato, si racconta nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo . Ed è pronta a farlo con il coraggio e la naturalezza che l'hanno sempre ...A Verissimo gli ospiti della puntata di oggi, sabato 22 gennaio 2022, grande attesa per, prima medaglia olimpica della boxe femminile italiana. La campionessa azzurra nel salotto di Silvia Toffanin per una volta abbasserà la guardia parlando della sua vita privata, mettendo a ..."Ho sempre vissuto e affrontato il mio orientamento sessuale con forza e tranquillità". A " Verissimo " la prima medaglia olimpica della boxe femminile italiana, Irma Testa , parla per la prima volta ...Irma Testa Verissimo: la campionessa ha parlato nel salotto di Silvia Toffanin del suo orientamento sessuale, della medaglia e della sua famiglia ...