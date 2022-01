Infortunio Miranchuk: problema al flessore con la Lazio (Di sabato 22 gennaio 2022) . Le ultime sulle condizioni del trequartista di Gasperini problema per Aleksej Miran?huk in casa Atalanta. Il trequartista di Gasperini si è fermato nel secondo tempo del match contro. Un problema al flessore, accusato dopo un contrasto al limite della propria area: al suo posto è entrato Toloi. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità del problema fisico e i tempi di recupero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) . Le ultime sulle condizioni del trequartista di Gasperiniper Aleksej Miran?huk in casa Atalanta. Il trequartista di Gasperini si è fermato nel secondo tempo del match contro. Unal, accusato dopo un contrasto al limite della propria area: al suo posto è entrato Toloi. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità delfisico e i tempi di recupero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

