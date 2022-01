In Umbria terza dose a più della metà vaccinabili

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Umbria terza

Inpiù della metà dei residenti che possono ricevere il vaccino per il Covid ha ricevuto tre dosi. In base ai dati aggiornati dalla Regione al 22 gennaio sono infatti 431.645 quelli ai quali sono ......che seguiranno la liturgia a distanza (come ogni domenica sarà trasmessa in diretta daRadio ...pubblica il Messaggio per la Giornata delle comunicazioni sociali che in Italia si celebra la...In Umbria più della metà dei residenti che possono ricevere il vaccino per il Covid ha ricevuto tre dosi. In base ai dati aggiornati dalla Regione al 22 gennaio sono infatti 431.645 quelli ai quali so ...Timida crescita in Umbria del tessuto imprenditoriale regionale. L’anno 2021 si è chiuso portando via con sé oltre 3mila aziende ...