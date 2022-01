Gioca bene e con intensità ma non segna il primo Genoa di Blessin, 0-0 con l’Udinese (Di sabato 22 gennaio 2022) Zero a zero per Blessin all’esordio sulla panchina del Genoa. Si Giocava alle 15:00 a Marassi, l’avversario era l’Udinese. Il risultato, va detto, è abbastanza bugiardo: la squadra del tecnico ex Ostenda ha gestito il pallino del gioco per tutta la partita, creando diversi problemi all’Udinese di Cioffi. Soprattutto, ha messo in campo l’intensità tipica delle squadre dei tecnici “scuola Red Bull”, attaccando con cattiveria per tutti i novanta minuti, anche quando è rimasta in inferiorità numerica. Il Grifone, che Giocava in casa, ha dovuto pero fare ancora i conti con le oggettive difficoltà in zona gol, palesate anche nella gestione Shevchenko: solo 3 reti nelle ultime 11 partite di campionato. Sono poche, pochissime. È un dato utile a comprendere il perché del ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 22 gennaio 2022) Zero a zero perall’esordio sulla panchina del. Siva alle 15:00 a Marassi, l’avversario era. Il risultato, va detto, è abbastanza bugiardo: la squadra del tecnico ex Ostenda ha gestito il pallino del gioco per tutta la partita, creando diversi problemi aldi Cioffi. Soprattutto, ha messo in campo l’tipica delle squadre dei tecnici “scuola Red Bull”, attaccando con cattiveria per tutti i novanta minuti, anche quando è rimasta in inferiorità numerica. Il Grifone, cheva in casa, ha dovuto pero fare ancora i conti con le oggettive difficoltà in zona gol, palesate anche nella gestione Shevchenko: solo 3 reti nelle ultime 11 partite di campionato. Sono poche, pochissime. È un dato utile a comprendere il perché del ...

