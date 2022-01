Gf Vip, perché l’ex gieffina Raffaella Fico non è in studio (Di sabato 22 gennaio 2022) Raffaella Fico non è in studio al Grande Fratello Vip: l’ultima volta in tv è stata domenica scorsa ad Avanti un altro Raffaella Fico è scomparsa dalla tv dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 6. L’ultima volta che è stata in tv è stata la scorsa domenica ad Avanti un altro. Mentre prima, il 10 novembre a Verissimo. Lì ha confidato a Silvia Toffanin di aver denunciato Soleil Sorge, per averla appellata “b*tch”. “Se l’ho denunciata? Sì, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno. Abbiamo avuto discussioni accese, ma durante il reality sono sempre stata educata e composta con lei. A me dà fastidio il suo non essere vera. Purtroppo percepisco quando le persone non lo sono. Lei non mi trasmetteva mai emozioni. ... Leggi su 361magazine (Di sabato 22 gennaio 2022)non è inal Grande Fratello Vip: l’ultima volta in tv è stata domenica scorsa ad Avanti un altroè scomparsa dalla tv dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 6. L’ultima volta che è stata in tv è stata la scorsa domenica ad Avanti un altro. Mentre prima, il 10 novembre a Verissimo. Lì ha confidato a Silvia Toffanin di aver denunciato Soleil Sorge, per averla appellata “b*tch”. “Se l’ho denunciata? Sì, sono una madre e una donna. Soleil mi ha insultata in tivù e adesso io la porto in tribunale. Determinate cose non vanno dette a nessuno. Abbiamo avuto discussioni accese, ma durante il reality sono sempre stata educata e composta con lei. A me dà fastidio il suo non essere vera. Purtroppo percepisco quando le persone non lo sono. Lei non mi trasmetteva mai emozioni. ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip perché GF Vip, dopo lo scontro Delia rivela perchè non lascia Alex: 'Devo parlare con Soleil' Capisci perché non lo mando a fare in c**o?! Altrimenti per queste str****te che sta facendo avrei deciso diversamente. Ho i miei vestiti e tutto con lui. In questo momento ho tutto da lui, ho mia ...

Delia Duran "difende" Soleil "vittima come me" e parla della coppia aperta con Alex: "Ho baciato delle donne..." Dopo la diretta del Grande Fratello Vip , Delia Duran si è confidata con Sophie Codegoni , spiegandole perché ha deciso di non nominare Soleil Sorge : 'L'ho vista troppo depressa e sofferente. Ho nominato Alessandro perché sapevo che ...

