Genoa Udinese LIVE 0-0 | termina il primo tempo

(Di sabato 22 gennaio 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1?- Inizia la gara. 4? –pericolosissimo! Dagli sviluppi di angolo Ekuban impegna Silvestri, bravissimo a respingere il tentativo poi di Yeboah. 10? – Dopo attimi di sbandamento è l’ad avere il possesso del gioco. Bianconeri però poco pericolosi. 16? – Ancorain avanti. Sturaro recupera palla e serve con un cross teso Yeboah, che però sbaglia il controllo e manca il ...

Commenta per primo Caleb Ekuban , attaccante del, parla a Dazn prima della partita con l': 'Mi è rimasta impressa la carica del mister con cui ci spiega anche le piccole cose. La lingua è diversa, ma abbiamo un interprete e la ...Commenta per primo Alexandre Blessin , allenatore del, parla a Dazn prima della partita con l': 'E' normale che i giocatori non abbiamo molta autostima dopo gli ultimi risultati. I primi allenamenti sono andati bene, oggi quello che conta ...Si parte alle ore 15, in serata chiude l’Atalanta: tutte le gare previste oggi, per la quarta giornata di ritorno Genoa-Udinese apre il sabato calcistico della quarta giornata di ritorno di Serie A.Nella 23ª giornata del Campionato di Serie A, il Genoa di Alexandre Blessin si appresta a ospitare l'Udinese di Gabriele Cioffi.