Decreto ristori, che delusione! Scaroni: «Il calcio è in sofferenza»

Il presidente del Milan ha parlato del Decreto ristori che il Governo ha stilato per il calcio. Le sue parole

Cade nel vuoto la richiesta di ristori del calcio. Un Decreto delusione, titola la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il Governo ha stanziato gli aiuti per lo Sport abbassando quelle che erano di fatto le cifre iniziali. 20 milioni saranno destinati al credito d'imposta per le sponsorizzazioni e altrettanti per le spese sanitarie dei tamponi. Resta in piedi la possibile rateizzazione.

A tal proposito ha parlato anche Paolo Scaroni, presidente del Milan: «E' indubbio che i club abbiano sofferto la mancanza di ristori. E' ovvio che ci spettino: continueremo la battaglia. Serve l'annullamento delle imposte, e molti più ...

