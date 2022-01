Calciomercato Torino, Nandez sempre più lontano (Di sabato 22 gennaio 2022) Calciomercato Torino, il trasferimento di Nahitan Nandez al diventa più complicato: ecco il motivo Nell’incontro di ieri tra Cagliari e Torino non si è discusso solamente di Daniele Baselli e Armando Izzo ma anche del futuro di Nahitan Nandez. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il trasferimento dell’uruguaiano in granata si prospetta in salita, nonostante i due club avessero già trovato un accordo. Le motivazione sarebbero legate alle pretese troppo alte da parte del centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022), il trasferimento di Nahitanal diventa più complicato: ecco il motivo Nell’incontro di ieri tra Cagliari enon si è discusso solamente di Daniele Baselli e Armando Izzo ma anche del futuro di Nahitan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il trasferimento dell’uruguaiano in granata si prospetta in salita, nonostante i due club avessero già trovato un accordo. Le motivazione sarebbero legate alle pretese troppo alte da parte del centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

